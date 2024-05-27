استقبال أولى رحلات الحجاج القادمين عبر ميناء جدة الإسلامي

أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" اليوم، استقبالها أول سفينة لحجاج بيت الله الحرام عبر ميناء جدة الإسلامي، القادمين من جمهورية السودان.

وأوضحت الهيئة أن ميناء جدة الإسلامي يقدم مجموعة واسعة من الخدمات اللوجستية المتخصصة لخدمة الحجاج، مما يسهم في تسهيل إجراءات الوصول والمغادرة لحجاج بيت الله الحرام، إضافة إلى تسهيل مرور البضائع ووصولها إلى الأسواق المحلية في موسم الحج. وأشارت الهيئة إلى أن الخدمات والتجهيزات البحرية تلعب دورًا حيويًا في تأمين عبور الحجاج بأمان وسهولة، حيث تتضمن خدمات الميناء برج المراقبة البحري، والإرشاد البحري، والقاطرات البحرية، بالإضافة إلى صالة الركاب للقدوم والمغادرة، ورصيف خاص للمواشي.

وأكدت الهيئة أن هذه الخدمات تقدم بكوادر سعودية مدربة ومؤهلة، مما يعكس الكفاءة العالية والاستعداد التام لاستقبال المزيد من حجاج بيت الله الحرام، وتقديم أفضل الخدمات لهم.