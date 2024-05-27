شاهد.. ردة فعل أمير الجوف بعدما عرض عليه مواطن استضافته في منزله

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو، ردة فعل الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف، بعدما عرض عليه مواطن استضافته في منزله.

وقال الأمير:"لو الوقت يسمح أجيك البيت، وودي أدخل كل بيت، لأن كل بيت دخل في قلبي".