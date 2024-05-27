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شاهد.. ردة فعل أمير الجوف بعدما عرض عليه مواطن استضافته في منزله

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صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو، ردة فعل الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف، بعدما عرض عليه مواطن استضافته في منزله.

وقال الأمير:"لو الوقت يسمح أجيك البيت، وودي أدخل كل بيت، لأن كل بيت دخل في قلبي".

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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