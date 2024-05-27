بالفيديو: قصة مديرة طلبت يد سائقها الخاص للزواج

صحيفة الخليج 365: قالت المعالجة النفسية الدكتورة " ندى الأطرش" ، أنه لا مانع من مبادرة المرأة بطلب يد الرجل للزواج ، وأدلت على ذلك بمثال لمديرة طلبت يد سائقها للزواج .

وأوضحت الأطرش خلال حلولها ضيفة مع برنامج " سيدتي " : هناك بعض النساء حالاتهن الاجتماعية او متطلبات عملهن تساعدهن في هذا ، ومثال على ذلك منذ 5 سنوات مديرة طلبت من السائق السعودي الخاص الزواج، حيث كانت تجلس معه فترات طويلة في النهاية طلبت منه الزواج ليستطيع توصيلها .

وأردفت: 70٪ من المجتمع الرجل هو الذي يطلب المرأة للزواج، لكن هناك حالات معينة إذا رأت المرأة أن الرجل صالح ليش لا تبادر وتطلب منه الزواج بشكل أو بآخر.

وأضافت : وهنا لا نتحدث عن التوافق بل عن مبدأ الفكرة، في كثير ناس شخصيتهم مرة قوية أكثر من المرأة التي عرضت عليه الزواج.