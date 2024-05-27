اخبار السعوديه

بالفيديو: قصة مديرة طلبت يد سائقها الخاص للزواج

0 نشر
0 تبليغ

صحيفة الخليج 365: قالت المعالجة النفسية الدكتورة " ندى الأطرش" ، أنه لا مانع من مبادرة المرأة بطلب يد الرجل للزواج ، وأدلت على ذلك بمثال لمديرة طلبت يد سائقها للزواج .

وأوضحت الأطرش خلال حلولها ضيفة مع برنامج " سيدتي " : هناك بعض النساء حالاتهن الاجتماعية او متطلبات عملهن تساعدهن في هذا ، ومثال على ذلك منذ 5 سنوات مديرة طلبت من السائق السعودي الخاص الزواج، حيث كانت تجلس معه فترات طويلة في النهاية طلبت منه الزواج ليستطيع توصيلها .

وأردفت: 70٪ من المجتمع الرجل هو الذي يطلب المرأة للزواج، لكن هناك حالات معينة إذا رأت المرأة أن الرجل صالح ليش لا تبادر وتطلب منه الزواج بشكل أو بآخر.

وأضافت : وهنا لا نتحدث عن التوافق بل عن مبدأ الفكرة، في كثير ناس شخصيتهم مرة قوية أكثر من المرأة التي عرضت عليه الزواج.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا