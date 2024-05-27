قياس رضا سكان منطقة مكة عن الخدمات البلدية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت أمانة العاصمة المقدسة مبادرة لاستطلاع قياس رضا سكان المنطقة عن خدماتها البلدية حول جودة الطرق، وذلك سعيا منها للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وامتدادا لاستطلاعات الرأي التي تنفذها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. وبينت الأمانة أن المبادرة تضمنت جولات ميدانية في الأحياء السكنية والأماكن العامة، لأخذ آراء السكان في الخدمات البلدية المقدمة، مشيرة إلى أن الحملة شملت جودة الطرق والشوارع وسفلتتها، وتوفر الإنارة في الشوارع الرئيسة، ووجود خطوط مسار المركبات والعلامات المرورية في الطرق الرئيسة، إلى جانب مدى مواءمة الطرق للاستخدام الإنساني مثل: توفر مواقف للأشخاص ذوي الإعاقة في الأماكن والمعالم التي يرتادونها، وصيانة الطرق بشكل عام، منوهة بأن الحملة تم تنفيذها عبر وسائل التواصل المختلفة لحث الأهالي على المشاركة، حيث تم إجراء الاستطلاع في ثلاثة مواقع مختلفة بمكة المكرمة. الحملة شملت: جودة الطرق والشوارع وسفلتتها.

توفر الإنارة في الشوارع الرئيسة.

وجود خطوط مسار المركبات.

مدى مواءمة الطرق للاستخدام الإنساني مثل:

توفر مواقف للأشخاص ذوي الإعاقة.

صيانة الطرق بشكل عام.

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