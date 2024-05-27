شكرا لقرائتكم خبر 6700 مستفيد من خدمات مركز العيون بمستشفى النور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ عدد المستفيدين من خدمات عيادات مركز العيون بمستشفى النور التخصصي، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي حتى نهاية الربع الأول من 2024، نحو 6700 مستفيد.

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي أنه تم إجراء 400 عملية لطب وجراحة العيون المختلفة، وتشمل جميع المرضى من كبار السن.

وأضاف أن مركز العيون يتألف من وحدة استقبال المرضى، و6 عيادات متكاملة ومجهزة وحدات فحص العين وتشخيص حالات أمراض العيون بشتى أنواعها، كما يوجد بالمركز عيادتا بصريات لفحص عيوب النظر الانكسارية، وعمل فحص مقاس العدسات التي تزرع داخل العين، وكذلك يوجد عيادة فرز وغرفة عمليات صغيرة مجهزة بميكرويسكوب جراحي وطاولة عمليات.

وبين التجمع الصحي، أن المركز يزخر بكوادر طبية وفنية وطنية متميزة، حيث يتكون الكادر الطبي من 6 استشاريين، و7 اختصاصيين، و5 أطباء مقيمين، واختصاصي بصريات و5 فنيي بصريات.

كوادر مركز العيون: