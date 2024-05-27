دعم إجراءات المراقبين في أسواق النفع العام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة ورشة عمل توعوية ضمن مشروع «إقامة وتنظيم حملات التوعية بأسواق النفع العام».

وأوضح مدير الفرع المهندس أيمن السيد، أن الورشة تهدف إلى التعريف بأنظمة أسواق النفع العام، والممارسات الزراعية الجيدة، إلى جانب شرح دليل وضوابط مقدمي الخدمة، مع استعراض جهود الوزارة، والجهات المساندة في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للزراعة؛ للإسهام في تحقيق استراتيجيات الأمن الغذائي، تماشيا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأكد أن تطبيق «ميداني» أسهم في تحسين وتسريع وتيرة العمل من خلال أتمتة إجراءات المراقبين في أسواق النفع العام وإصدار النماذج بشكل آلي؛ مواكبة لخطط وأهداف التنمية المستدامة.

وعن مجال الزراعة العضوية والتحول لها أبان أن منطقة المدينة المنورة حققت مستوياتٍ عالية بعدد المزارع العضوية، والمزارع «تحت التحول»؛ مساهمة بذلك في تعزيز جودة المنتجات الزراعية المحلية، ويسعى الفرع الى مواصلة هذا التقدم، مع إقامة ورش العمل بشكلٍ دوري للمزارعين.