الشورى يطالب بإنشاء مواقف للشاحنات على مداخل المدن الرئيسة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالب مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السلمي، الهيئة العامة للنقل بتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع إنشاء مواقف للشاحنات على مداخل المدن الرئيسة.

ودعا الهيئة لوضع ضوابط واشتراطات تتعلق بالسلامة والأمان؛ عند استخدام الدراجات النارية في توصيل الطلبات على الطرق، إضافة إلى التوسع في منظومة النقل البحري التجاري بين مناطق ومدن المملكة على البحر الأحمر ومدن المملكة على الخليج العربي.

وأصدر المجلس قرارا خلال هذه الجلسة بشأن التقرير السنوي لوكالة الفضاء السعودية للعام المالي 1445/1444هـ، تضمن مطالبته وكالة الفضاء السعودية بتطوير مؤشرات الأداء الرئيسة لها بما يساعد في تقييم إنجازاتها وأعمالها، داعيا الوكالة إلى الإسراع في إنجاز مبادراتها حسب خطتها الزمنية المعتمدة.

كما طالب في قراره الوكالة بإعادة تفعيل برنامج الابتعاث في قطاع الفضاء؛ لبناء كوادر سعودية قادرة على تنفيذ مهامها، مؤكدا على الوكالة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - دراسة الاستفادة من براءات الاختراع السعودية التي تم إنجازها في مجال الفضاء والفلك.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، والتصويت على ما تضمنه من توصيات تجاه التقرير السنوي لوكالة الفضاء السعودية.

وفي شأن آخر أصدر المجلس قرارا طالب فيه وزارة الطاقة بوضع الحوافز والخطط المناسبة لزيادة نسبة مستوى إزاحة الوقود السائل، داعيا الوزارة إلى استكمال توفير محطات توزيع الوقود السائل في مناطق المملكة كافة.

مطالبات خلال جلسة الشورى: