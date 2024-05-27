شكرا لقرائتكم خبر بحث منع استخدام الأحداث الرياضية الكبرى لأغراض إرهابية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بمشاركة 150 خبيرا ومختصا من الدول العربية، والمنظمات الدولية ذات العلاقة؛ بدأت أمس فعاليات الندوة العلمية «إدارة وتأمين الأحداث الرياضية الكبرى» التي تنظمها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بمقرها في الرياض بالتعاون مع وزارة الرياضة في المملكة، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في إطار البرنامج العالمي لأمن الأحداث الرياضية الكبرى، وتعزيز الرياضة وقيمها كونها أداة لمنع التطرف العنيف، وضمن نطاق الشراكة المتميزة بين الجامعة بوصفها الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب ومؤسسات الأمم المتحدة المتعددة العاملة في مجالات مكافحة الإرهاب.

وأكد رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالمجيد البنيان، أن الندوة تأتي في إطار استجابة الجامعة للأولويات الأمنية العربية، موضحًا أن الرياضة وسيلة فعالة لتعزيز أهداف السلام والتنمية، في إطار خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، نظرًا لدورها المتعاظم في تحقيق الأمن والسلام، ودعم قيم التسامح والتعايش بين الشعوب والمجتمعات.

وأشار إلى أن الرياضة تسهم من خلال مبادرات الأمم المتحدة المعنية بتسخير الرياضة لأغراض التنمية والسلام، في جعل المدن والمجتمعات المحلية أكثر أمنا واستقرارا، إضافة إلى إمكانية استخدام الرياضة كأداة فعالة لمنع النزاعات والعمل على تحقيق السلام كونها نشاطا عالميا لديه القدرة على تخطي حدود الثقافات.

أهداف الندوة: