ضبط 3 مخالفين لاستغلالهم الرواسب في مكة

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وأوضحت القوات أنه تم ضبط 3 معدات تستخدم في نقل وتجريف التربة، يعمل عليها مقيمان من الجنسية الباكستانية، ومقيم من الجنسية اليمنية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
من جهة اخرى ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيما مخالفا لنظام البيئة من الجنسية السودانية لارتكابه مخالفة رعي 45 متنا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الملك سلمان الملكية، مؤكدة أن عقوبة رعي الإبل غرامة 500 ريال لكل متن.
وأوضحت أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.
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