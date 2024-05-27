تطبيق اختبار تفاعلي جديد لتحسين سلوكيات القيادة

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ويشمل الاختبار مجموعة من الأسئلة التي تغطي مختلف جوانب القيادة الآمنة مثل: المحافظة على مسافة الأمان، واستخدام الهاتف أثناء القيادة، والالتزام بالسرعة المحددة، واستخدام حزام الأمان، حيث يتم تقديم نصائح توعوية مهمة مع كل سؤال لتعزيز الوعي بالمخاطر المرتبطة بالسلوكيات الخاطئة.
ودعا مجلس الصحة الخليجي السائقين إلى المشاركة في هذا الاختبار التوعوي والاستفادة من النصائح المقدمة لضمان تجربة قيادة آمنة ومسؤولة، ويمكن الوصول إلى الاختبار من خلال المنصات الرقمية للمجلس والمشاركة في تحسين السلامة المرورية على الطرقات.
الأسئلة تغطي التالي:
- المحافظة على مسافة الأمان.
- استخدام الهاتف أثناء القيادة.
- الالتزام بالسرعة المحددة.
- استخدام حزام الأمان.
- تعزيز الوعي بمخاطر السلوكيات الخاطئة.
- تحسين السلامة المرورية على الطرقات.
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