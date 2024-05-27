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تطبيق اختبار تفاعلي جديد لتحسين سلوكيات القيادة

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- بواسطة أيمن الوشواش - طبق مجلس الصحة الخليجي اختبارا عمليا تفاعليا جديدا؛ يهدف إلى تقييم وتحسين سلوكيات القيادة بين السائقين في دول مجلس التعاون، وذلك ضمن جهود المجلس المتواصلة لتعزيز السلامة المرورية والحد من حوادث الطرق، وذلك ضمن حملة التوعية بعنوان «لا فيك ولا في الحديد»، التي تسلط الضوء على أهمية الالتزام بقواعد السلامة المرورية.

ويشمل الاختبار مجموعة من الأسئلة التي تغطي مختلف جوانب القيادة الآمنة مثل: المحافظة على مسافة الأمان، واستخدام الهاتف أثناء القيادة، والالتزام بالسرعة المحددة، واستخدام حزام الأمان، حيث يتم تقديم نصائح توعوية مهمة مع كل سؤال لتعزيز الوعي بالمخاطر المرتبطة بالسلوكيات الخاطئة.

ودعا مجلس الصحة الخليجي السائقين إلى المشاركة في هذا الاختبار التوعوي والاستفادة من النصائح المقدمة لضمان تجربة قيادة آمنة ومسؤولة، ويمكن الوصول إلى الاختبار من خلال المنصات الرقمية للمجلس والمشاركة في تحسين السلامة المرورية على الطرقات.

الأسئلة تغطي التالي:

  • المحافظة على مسافة الأمان.
  • استخدام الهاتف أثناء القيادة.
  • الالتزام بالسرعة المحددة.
  • استخدام حزام الأمان.
  • تعزيز الوعي بمخاطر السلوكيات الخاطئة.
  • تحسين السلامة المرورية على الطرقات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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