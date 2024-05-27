فرص جديدة للاستثمار في صناعة مستلزمات الإعاقة

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واطلع الحيدري، على أقسام المعرض وأجنحته التي ضمت مختلف الجمعيات والشركات المتخصصة في مجال تصنيع وتوريد مستلزمات وأدوات مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة، من داخل المملكة وخارجها.
ويهدف المعرض الذي يقام بشراكة استراتيجية مع هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وتنظمه الشركة العربية الأولى لتنظيم المعارض والمؤتمرات، إلى نشر الوعي بأهمية قضايا الإعاقة وتعزيز ثقافة احترام وتقدير الأشخاص ذوي الإعاقة، وخلق فرص جديدة للاستثمار في مجال صناعة مستلزمات الإعاقة، وتبادل الخبرات والتجارب بين الشركات المحلية والدولية المشاركة في المعرض.
ويضم المعرض مختلف أنواع مستلزمات الإعاقة، بما في ذلك الكراسي المتحركة، والأجهزة التعويضية والمساعدات السمعية وأدوات التأهيل والتعلم والبرامج والخدمات المتخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وستقام خلال المعرض فعاليات متنوعة تشمل أنشطة ترفيهية ورياضية للأشخاص ذوي الإعاقة، وجلسات حوارية تناقش قضايا الإعاقة والتأهيل، ورحلة الأشخاص ذوي الإعاقة لسوق العمل، والعلاقة بين التأهيل وجودة الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة، وكيفية اكتشاف المواهب الناشئة من ذوي الإعاقة، واكتشاف المواهب أيضا لقطاع التعليم الجامعي للأشخاص ذوي الإعاقة، والتمكين يبدأ دائما وأبدا من الأسرة.
أهداف المعرض:
- نشر الوعي بأهمية قضايا الإعاقة.
- تعزيز ثقافة احترام وتقدير ذوي الإعاقة.
- خلق فرص جديدة في المستلزمات.
- تبادل الخبرات والتجارب بين الشركات.
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