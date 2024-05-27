كوادر متخصصة لتنظيم وتفويج الحشود بالمسجد الحرام

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وتمارس الهيئة عدد من المهام من خلال كوادر وطنية مؤهلة ومدربة لمتابعة سير عمليات الأمن والسلامة وحماية الممتلكات والأفراد ومتابعة أنظمة المرافق العامة، وذلك بالكشف المبكر عن جميع المخاطر، وفاعلية أنظمة الإطفاء، ومتابعة الصيانة الدورية لصناديق إطفاء الحريق وأجهزة الإنذار بالمسجد الحرام.
وفيما يخص عمليات التنظيم، بينت الهيئة أنها تساعد في تنظيم دخول قاصدي المسجد الحرام عبر السلالم الكهربائية والتنسيق مع العمليات بتوجيه المصلين إلى الأدوار العلوية والحجاج حسب خطة الهيئة المعتمدة، كما تعمل كوادرها على عدم جلوس رواد المسجد الحرام في الممرات المؤدية إلى صحن الطواف أو السعي، وعدم الجلوس بالمسارات المؤدية إلى المسعى، وتوجيه الحجاج إلى المصلى المخصص لسنة الطواف، وكذلك تنظيم مصلى الجنائز واستقبال ذوي الجنائز وترتيبهم في المصلى، والتأكيد عليهم باتباع الإجراءات الصحية.
من خدمات الهيئة:
- توفير 15 مراقبا أمنيا يتحدثون 6 لغات أجنبية.
- تنظيم الدخول لمواقف السيارات الخاصة بالهيئة.
- المحافظة على الممتلكات في المواقع كافة.
- تقارير دورية عن الملاحظات المرصودة.
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