باركود للحد من ظاهرة الحجاج التائهين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكملت إدارة شركة حجاج تركيا وأوروبا وأمريكا وأستراليا جاهزية منظومة العمل والكوادر العاملة لموسم الحج، إلى جانب استحداث وسائل جديدة لرقابة تضمن نجاح الموسم منها استخدام الباركود في مساكن الحجاج، واتخاذ مؤشرات الأداء كأداة لتجويد الخدمات والحد من ظاهرة الحجاج التائهين. وأوضح مدير شركة رواسي المشاعر طارق عقيل عن استحداث الشركة طريقة للرقابة عبر الشاشات والبث المباشر لضمان جودة الخدمات المقدمة من مركزي 52، و53، وفي إدارة الشركة، لافتا النظر إلى أن النظام يعتمد على استخدام نظام التصوير المباشر للأشخاص، ليس فقط في عمليات النقل من وإلى المشاعر، بل تستخدم لحضور كل العاملين في مجال خدمة العملاء بمواقعهم بالفنادق بمكة أو المشاعر المقدسة.

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