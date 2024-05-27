شكرا لقرائتكم خبر أجهزة كشف سريع للتأكد من صلاحية الأغذية في الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما تضمنت أجهزة كشف سريع للتأكد من صلاحية الأغذية في الحج، اعتمدت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة للتراخيص وسلامة الغذاء وإدارة خدمات الإعاشة، 328 من الشركات والمؤسسات وأصحاب المطابخ المتخصصين في التموين والإعاشة، للعمل خلال موسم الحج، وذلك بعد استيفاء المتطلبات واستكمال الإجراءات التي تخول أصحاب تلك المنشآت لتقديم خدمات الإعاشة والتموين خلال الموسم، بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 7,618,780 حاجا، بمكة المكرمة، و5,065,000 حاج في المشاعر المقدسة.

وأوضحت الأمانة؛ بأن الفرق الرقابية تقوم بالجولات الميدانية المستمرة للكشف على منشآت الإعاشة المؤهلة وسحب وتحليل العينات الغذائية بواسطة أجهزة الكشف السريع، للتأكد من صلاحية المواد المستخدمة، كزيوت القلي، ومواد النظافة، وسلامة الأدوات المستخدمة، والإشراف على تثقيف وتوعية العاملين في تلك المنشآت، وذلك ضمن الخطة الرقابية لمتابعة تلك المطابخ خلال الموسم والتأكد من أدائها بجودة عالية واستمرارية استيفائها للاشتراطات.

وأشارت إلى أنها جهزت عددا من المختبرات المركزية والمتنقلة، والتي تعمل بتقنيات عالية بواسطة كوادر وطنية متخصصة لفحص عينات الغذاء المتداولة بالأسواق والمطاعم بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والتأكد من سلامتها وصلاحيتها.

المختبرات المركزية والمتنقلة: