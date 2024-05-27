أجهزة كشف سريع للتأكد من صلاحية الأغذية في الحج

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وأوضحت الأمانة؛ بأن الفرق الرقابية تقوم بالجولات الميدانية المستمرة للكشف على منشآت الإعاشة المؤهلة وسحب وتحليل العينات الغذائية بواسطة أجهزة الكشف السريع، للتأكد من صلاحية المواد المستخدمة، كزيوت القلي، ومواد النظافة، وسلامة الأدوات المستخدمة، والإشراف على تثقيف وتوعية العاملين في تلك المنشآت، وذلك ضمن الخطة الرقابية لمتابعة تلك المطابخ خلال الموسم والتأكد من أدائها بجودة عالية واستمرارية استيفائها للاشتراطات.
وأشارت إلى أنها جهزت عددا من المختبرات المركزية والمتنقلة، والتي تعمل بتقنيات عالية بواسطة كوادر وطنية متخصصة لفحص عينات الغذاء المتداولة بالأسواق والمطاعم بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والتأكد من سلامتها وصلاحيتها.
المختبرات المركزية والمتنقلة:
- تقنيات عالية بواسطة كوادر وطنية.
- فحص عينات الغذاء المتداولة بالأسواق.
- التأكد من سلامتها وصلاحيتها.
- 700 عينة في اليوم الواحد.
- منع السلطات المقطعة والمحضرة يدويا.
- استبدالها بتقديم الثمرة بالحجم الكامل.
- منع تحضير المقبلات والصلصات بصورة يدوية.
- استبدالها بالمقبلات المصنعة التي تحمل بطاقة.
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