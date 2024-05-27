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مبادرة «طريق مكة» تبرز إمكانات المرأة السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسهمت المرأة السعودية بشكل فعال في خدمة حجاج بيت الله الحرام عبر مبادرة «طريق مكة»، التي تعد إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية المملكة، التي تهدف إلى تسهيل إجراءات ضيوف الرحمن من صالات المبادرة في مطارات دولهم، مما يسهل انتقالهم فور وصولهم إلى مقار إقامتهم في المدينة المنورة ومكة المكرمة بشكل سلس ومنظم.

وفي جولة بصالة مبادرة «طريق مكة» بمطار أديسومارمو الدولي بمدينة سولو في إندونيسيا، بينت الجندي أول أشواق آل مطهر، أن خدمة الوطن شرف عظيم لكل مواطن ومواطنة، خاصة عندما تتعلق بخدمة ضيوف الرحمن، مؤكدة أن خدمة الحاج والمعتمر نهج المملكة العربية السعودية الذي يعمل عليه أبناؤها بصفته واجبا ينفذونه لتسهيل وتيسير إجراءات الحجاج.

وعبرت الجندي أول سماح هارون عن سعادتها بخدمة الوطن ضمن فريق مبادرة طريق مكة في مطار أديسومارمو، لخدمة حجاج بيت الله الحرام، مشيرة إلى أن جميع أفراد فرق العمل فخورون بخدمة ضيوف الرحمن ضمن المبادرة لهذا العام.

كما أوضحت الجندي أول شروق إبراهيم أن «مبادرة طريق مكة تهدف إلى تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، حيث يتم تقديم الدعم والمساعدة الكاملة لهم في دولهم قبل مغادرتهم إلى المملكة، مؤكدة التزام جميع أفراد الفريق بتقديم الخدمة بجودة عالية لراحة وسلامة الحجاج.

سعوديات في الخدمة:

  • أشواق: خدمة الوطن شرف عظيم لكل مواطن.
  • سماح: فخورون بخدمة ضيوف الرحمن.
  • شروق: ملتزمون بتقديم الخدمة بجودة عالية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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