شكرا لقرائتكم خبر اختتام دورة الترجمة في مجال إدارة الأعمال بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت هيئة الأدب والنشر والترجمة، أمس الأول، الدورة التدريبية في الترجمة في مجال إدارة الأعمال ضمن برنامج «أنت» التدريبي في دورته الثانية، والتي أقيمت في فندق كراون بلازا بجدة.

وتضمنت الدورة التي استمرت 7 أيام، وحدات تدريبية ركزت على التعريف بالترجمة الإدارية ومفاهيمها وفروعها في السياق السعودي، بالإضافة إلى الأدوات والمهارات اللازمة للمترجم الإداري المحترف.

وتستهدف الدورة المهتمين بمجالات الأدب والنشر والترجمة من متخصصين وهواة ويافعين، بهدف إثراء الساحة التدريبية في المملكة وتطوير قدرات المتدربين وصقل مهاراتهم في هذه مجالات الأدب والنشر والترجمة، ورفع الوعي الثقافي، وبناء بيئة محفزة للإنتاج إضافة إلى إثراء الميدان التدريبي بحقائب تدريبية في مجال الأدب والنشر والترجمة.

يذكر أن النسخة الثانية من برنامج «أنت» التدريبي لعام 2024 انطلقت من جدة، وستقام أيضا في الرياض والدمام، حيث ستقدم باقة من الدورات التدريبية في مجالات الأدب والنشر والترجمة وتشمل عدة مسارات متنوعة في أدب الأطفال واليافعين والنقد الأدبي والفلسفة والكتابة الإبداعية والترجمة والنشر.