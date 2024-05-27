برامج نوعية لتطوير المهارات الاحترافية والأكاديمية للتعليم الجامعي

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وتستهدف هذه البرامج تنمية وتحسين القدرات الأكاديمية ومهارات التدريس، والبحث العلمي لأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، وتطوير المهارات الإدارية للقيادات الجامعية والإداريين، ومساعدة الهيئة الأكاديمية والإدارية لأفضل الممارسات التعليمية واستخدام التقنية الحديثة.
وتطلع رئيس الجامعة لأن يكون المركز مرجعية مهمة في بناء الكادر الأكاديمي والإداري، وتطوير قدراتهم المهنية والعلمية.
فيما نوه رئيس مركز تطوير المهارات الدكتور محمد العنزي خلال حفل التدشين بالدور الكبير لهذه البرامج في تنمية وتحسين القدرات الأكاديمية، والمهارات الإدارية لمنسوبي الجامعة، مستهدفةً 1855 من منسوبي الجامعة، مبينا أن المركز يعمل على إطلاق أربع شهادات احترافية معتمدة تستهدف الكادر الإداري المتمثل في 100 موظف وموظفة، حيث سيقدم البرنامج شهادات احترافية في القيادة من خلال التغيير، وشهادة محترف أعمال معتمدة في إدارة المشاريع، وشهادة أخرى في القيادة وشهادة أخصائي تقنيات الحاسب.
وأوضح أن المركز يعمل من خلال هذه البرامج النوعية على تطوير القيادات الأكاديمية من خلال موضوعات يتناولها البرنامج، مشيرا إلى برنامج الزمالة المهنية سيسهم في تنمية وتحسين القدرات التدريسية لأعضاء هيئة التدريس؛ دعما لعملية التعليم والتعلم.
البرامج تشمل:
- القادة الأكاديميون الناجحون يصنعون ولا يولدون
- التواصل الفعال سمة القيادة الأكاديمية
- تحسين النتائج والوقت
- تحفيز الموظفين على الإنجاز
- فن التفاوض
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