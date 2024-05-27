شكرا لقرائتكم خبر عن "الدفاع المدني" يتيح خدمة جديدة عبر "أبشر أعمال".. اعرف التفاصيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، عن إتاحة خدمة تعديل التراخيص من خلال منصة بلدي، عبر بوابة سلامة بمنصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر أعمال".

وتأتي إتاحة الخدمة، امتدادًا لمسيرة وزارة الداخلية في التحول الرقمي، وجهود الدفاع المدني في أتمتة الخدمات. خدمات الدفاع المدني السعودي وأمس كانت أعلنت المديرية أيضا العامة عن إتاحة خدمة قراءة ترخيص الدفاع المدني.

وذلك من خلال رمز الاستجابة السريع "QR Code" عبر بوابة سلامة بمنصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر أعمال".

وتسهم تلك الإجراءات في تقديم حلول رقمية للمواطنين والمقيمين، توفر لهم الوقت والجهد، وتمكنهم من إتمام الإجراءات بيسر وسهولة.