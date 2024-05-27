تكريم 180 عضوا من الهيئة التعليمية والإدارية بجامعة الأميرة نورة

كرَّمت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ممثلة بالإدارة العامة للموارد البشرية، اليوم الاثنين 27 مايو 2024، أكثر من 180 عضوًا من الهيئتين التعليمية والإدارية، في الحفل السنوي "إبداع ووفاء" بدورته الثالثة عشرة، برعاية من رئيسة الجامعة، الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى.

وأوضح مدير إدارة العمليات بالإدارة العامة للموارد البشرية، محمد بن عبدالله المهوس، أنَّ عقد هذه اللقاءات السنوية احتفاءً بالمتميِّزين والمتقاعدين من أعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية، وتقديرًا لمساهمتهم الفاعلة في تحقيق أهداف الجامعة، وتكريمًا لجهودهم التي بُذلت في خدمة الجامعة.

واختتم الحفل بتكريم رئيسة الجامعة لمنسوبي الجامعة، ممن أنهوا فترة تكليفهم من قيادات الجامعة، والحاصلات على جوائز عالمية، أو إقليمية، أو محلية لهذا العام، والحاصلين على درجة أستاذ وأستاذ مشارك لهذا العام، والمراكز الثلاثة الأولى القيادية، والعشر المراكز الأولى على مستوى الجامعة من الموظفين المتميِّزين من أعضاء الهيئة الإدارية، إلى جانب المتميِّزين على مستوى الجامعة من فئة المستخدمين وبند العمال، والمتقاعدين من الهيئتين التعليمية والإدارية، بالإضافة إلى تكريم أعضاء الهيئة التعليمية المستقيلين، وتكريم أعضاء الهيئة الإدارية ممن بلغت خدمتهم بالجامعة أكثر من 25 عامًا.

ويُعدُّ حفل "إبداع ووفاء" السنوي، من المحافل التي تُنظمها جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، لتحفيز كوادرها التعليمية والإدارية، وتعزيز مبدأ الولاء الوظيفي بما يحقق الأهداف الاستراتيجية التي تسعى إليها الجامعة بالاستثمار في رأس المال البشري.