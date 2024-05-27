بحث سبل التعاون في المجال التعليمي بين المملكة وبولندا

التقى وزير التعليم يوسف البنيان وزيرة التعليم الوطني في جمهورية بولندا باربرا نوفاك.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في المجالات التعليمية والعلمية بين المملكة وجمهورية بولندا، وتبادل الخبرات بينهما في مجال التعليم بمختلف مراحله العام والعالي، بما في ذلك تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، والتبادل الطلابي في المستويات الجامعية.

واستعرض البنيان مع الجانب البولندي تجربة التعليم في المملكة، ومواءمة مستهدفاتها لرؤية 2030 المتعلقة بسوق العمل، والبحث العلمي والاهتمام بالطلبة الموهوبين، مشيرًا للنتائج التي حققها الطلبة السعوديون في مسابقة آيسف 2024 التي جرت مؤخرًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

من جانبها أعربت وزيرة التعليم الوطني البولندية عن تطلعاتها لتعزيز التعاون بين البلدين وتبادل الخبرات والتجارب في حقل التعليم والبحث العلمي.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بولندا سعد بن صالح الصالح، ونائبة الوزيرة ونائب وزير التعليم العالي والعلوم البولندي والملحق الثقافي السعودي في ألمانيا الدكتور مالك الوادعي، والوفد المرافق لوزير التعليم، وعدد من المسؤولين في الجانب البولندي.

من جهة أخرى التقى وزير التعليم عددًا من رؤساء وعمداء الجامعات البولندية خلال مأدبة الغداء التي أقامها السفير للوزير بمقر سفارة المملكة في وارسو، وقد ألقى الوزير كلمة أعرب فيها عن تطلعه لتعزيز التعاون بين الجامعات السعودية والجامعات البولندية، وتنفيذ برامج مشتركة تخدم مسيرة التعليم والبحث العلمي في البلدين الصديقين.

كما التقى وزير التعليم بمقر سفارة المملكة المبتعثين والدارسين السعوديين في بولندا، حيث تبادل معهم الحوار واستمع إلى أسئلتهم واستفساراتهم المتعلقة بدراستهم في الجامعات البولندية خلال مرحلة الابتعاث، مؤكدًا حرص القيادة الرشيدة على الاهتمام بأبناء المملكة المبتعثين في الخارج وتذليل جميع الصعوبات التي تواجههم في سبيل تحصيلهم العلمي.