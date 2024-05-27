دليل لمشاريع البنية التحتية في الرياض

أعلن مركز مشاريع البنية التحتية في منطقة الرياض، أمس، إصدار الدليل الاسترشادي لأعمال الحفر في مشاريع البنية التحتية، في خطوة تهدف إلى توحيد الإجراءات، وتحسين جودة وكفاءة تنفيذ هذه المشاريع الحيوية. وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للمركز لشؤون التخطيط، المهندس بدر التميمي، أن الدليل يمثل جزءًا لا يتجزأ من خطة شاملة تهدف إلى الارتقاء بأداء مشاريع البنية التحتية في المنطقة، مبينًا أن الدليل يستند إلى أفضل الممارسات العالمية والمعايير المعتمدة، بما في ذلك معايير وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. وأكد التميمي أن الدليل سيسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تحسين جودة الحياة في العاصمة، ورفع كفاءة الإنفاق بهذا القطاع الحيوي، مشيرًا إلى أن المركز سيواصل تطوير الدليل وتحديثه بشكل دوري، لضمان مواكبته أحدث التطورات والمعايير في هذا المجال.

وأوضح أن الدليل يغطي جميع جوانب أعمال الحفر، بدءًا من التخطيط وإصدار التصاريح وصولًا إلى التنفيذ وإدارة السلامة، حيث يتضمن إرشادات تفصيلية حول استخدام الحواجز والإشارات التحذيرية وإضاءة مناطق العمل؛ لضمان سلامة العاملين والسكان على حد سواء.