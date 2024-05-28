اتفاقية تعاون لتعزيز المحتوى الثقافي بمطارات المملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت وزارة الثقافة اتفاقية تعاون مع مطارات القابضة؛ لتعزيز حضور الفعاليات والأنشطة الثقافية في مطارات المملكة، وتضمين المحتوى الثقافي فيها، وذلك على هامش مؤتمر مستقبل الطيران 2024 المقام بمدينة الرياض، حيث مثل الوزارة في التوقيع وكيلة وزارة الثقافة للشراكات الوطنية والتطوير نهى قطان، فيما مثل الشركة الرئيس التنفيذي المكلف المهندس محمد المغلوث.

ويسعى الجانبان من خلال هذه الشراكة إلى دمج الثقافة في القطاعات المختلفة في المملكة، والاحتفاء بتنوع الثقافات المحلية، وإثراء خصائصها الفريدة من، خلال تضمين المحتوى الثقافي في مختلف الجوانب لرحلة المسافر في مطارات المملكة، إضافة إلى تدشين أول عمل فني بالشراكة بين وزارة الثقافة وشركة مطارات القابضة في مطار الملك خالد الدولي.

وتأتي هذه الشراكة ضمن حزمة من الشراكات الاستراتيجية التي تسعى المنظومة الثقافية ممثلة في وزارة الثقافة والهيئات الثقافية إلى إبرامها مع مختلف مؤسسات القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية بالمملكة؛ لتعزيز حضور التراث والثقافة والفنون السعودية في مختلف المجالات الحيوية بالمملكة، وتعريف زوار المملكة من مختلف أنحاء العالم بالثقافة السعودية الغنيّة، وذلك ضمن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للثقافة، تحت مظلة رؤية المملكة 2030.