الأرصاد: السبت المقبل أول أيام الصيف على مناطق المملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت تقارير عن أحوال الطقس والمناخ أن السبت المقبل هو أول أيام الصيف على محافظات ومناطق المملكة. ونوه المركز الوطني للأرصاد إلى التنسيق المستمر مع الجهات المعنية بسلامة العاملين ميدانيا لتطبيق الأنظمة والإجراءات الوقائية من درجات الحرارة المرتفعة وقت الذروة. وأكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني أن الأول من يونيو المقبل بداية دخول فصل الصيف؛ وسط مؤشرات لارتفاع درجات الحرارة؛ مع توقعات بهطول أمطار أعلى من المعدل على مصائف المملكة.

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