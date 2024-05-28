شكرا لقرائتكم خبر متحف «تيم لاب بلا حدود» يبصر النور بجدة التاريخية 10 يونيو المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يفتتح متحف «تيم لاب بلا حدود جدة»، المبادرة التعاونية بين وزارة الثقافة السعودية وتيم لاب، في منطقة جدة التاريخية أبوابه في 10 يونيو المقبل.

ويعد «تيم لاب بلا حدود» عالما من الأعمال الفنية بلا حدود، ومتحفا بلا خريطة تم إنشاؤه من قبل المجموعة الفنية العالمية «تيم لاب»، في حين يستعد فريق تيم لاب للافتتاح من خلال العمل على العديد من الأعمال الفنية الكبيرة، بمساحة إبداعية رياضية ضخمة، وهي «غابة الألعاب الرياضية»، إلى جانب المشروع التعليمي للإنشاء التعاوني، وهو «مدينة ألعاب المستقبل»، كما أعلن المتحف عن توفر التذاكر حاليا على الموقع الرسمي: https://www.teamlab.art/ar/e/jeddah .

ويقع المتحف في موقع اليونسكو للتراث العالمي في منطقة جدة التاريخية، ويأتي ضمن مبادرة تطوير البنية التحتية للمعارض الثقافية التي تهدف إلى تهيئة البنية التحتية الثقافية لزيادة المعروض الثقافي في المملكة، وهي إحدى مبادرات برنامج جودة الحياة التي تهدف إلى تنمية المساهمة السعودية في الفنون والثقافة أحد أهداف رؤية المملكة 2030.

وتمثل «غابة الألعاب الرياضية» في المتحف فضاءً إبداعيا يتم من خلاله اكتساب القدرة على الإدراك المكاني عبر تعزيز نمو الحصين في الدماغ، وتستند على مبدأ فهم العالم عن طريق الجسد والتفكير فيه على نحو ثلاثي الأبعاد، في فضاء ثلاثي الأبعاد معقد وينطوي على تحديات بدنية تدعو إلى الانغماس في عالم تفاعلي.

ويستكشف الزائر خلالها عالما معقدا ثلاثي الأبعاد بجسده، حيث يدرك العالم بشكل ثلاثي الأبعاد وبشكل فعلي، وتصبح أفكاره ثلاثية الأبعاد، وهو ما تهدف «غابة الألعاب الرياضية» لتعزيزه.

عن متحف «تيم لاب بلا حدود جدة»