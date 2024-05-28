شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تسهيلات متواصلة لدخول ضيوف الرحمن القادمين إلى المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في إطار خدمات المملكة لضيوف الرحمن، تواصل المديرية العامة لحرس الحدود جهودها في ميناء جدة الإسلامي،

وتسهل المديرية وصول ضيوف الرحمن القادمين إلى المملكة، لأداء فريضة الحج عبر السفن التي تقلهم منذ دخولها المياه الإقليمية للمملكة حتى وصولها إلى الميناء.



توفير الخدمات للحجاج

كما تقدم جميع التسهيلات لهم، وإرشادهم إلى الجهات المختصة في المنفذ لإنهاء إجراءاتهم بسهولة.

وتأتي هذه الجهود ضمن المهام الأمنية التي تؤديها وزارة الداخلية - ممثلة في المديرية العامة لحرس الحدود - لتوفير الخدمات للحجاج كافة، لكي يؤدوا مناسكهم بيسر وطمأنينة.