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القيادة تعزي حاكم بابوا غينيا الجديدة في ضحايا الانزلاق الترابي

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الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لفخامة السير بوب دادي، حاكم عام دولة بابوا غينيا الجديدة المستقلة، في ضحايا الانزلاق الترابي الذي وقع في قرية إنغا.
وقال الملك المفدّى "علمنا بنبأ الانزلاق الترابي الذي وقع في قرية إنغا وسط دولة بابوا غينيا الجديدة المستقلة، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات ومفقودين، وإننا إذ نشارك فخامتكم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة، متمنين عودة المفقودين سالمين، وللمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه".

ضحايا الانزلاق الترابي في بابوا غينيا الجديدة

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة لفخامة السير بوب دادي، حاكم عام دولة بابوا غينيا الجديدة المستقلة في ضحايا الانزلاق الترابي الذي وقع في قرية إنغا.
وقال سمو ولي العهد بلغني نبأ الانزلاق الترابي الذي وقع في قرية إنغا وسط دولة بابوا غينيا الجديدة المستقلة، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ومفقودين، وأعِرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنيًا عودة المفقودين سالمين، وللمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه".
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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