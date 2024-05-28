شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العام: الغرامة والسجن لمن يتأخر عن الإبلاغ بمغادرة مستقدميه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الأمن العام أن كل مستقدم يتأخر عن الإبلاغ عن مغادرة من استقدمهم في الوقت المحدد لانتهاء تأشيرة الدخول، تطبق بحقه غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، والسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، والترحيل إن كان وافدًا.

ودعا إلى الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بالاتصال بالرقمين 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة.

تأشيرة زيارة

وأشار الأمن العام إلى عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لمن يحمل تأشيرة زيارة بأنواعها كافة، وذلك ابتداء من تاريخ 15/ 11/ 1445 هـ حتى 15/ 12/ 1445 هـ.

وأن تأشيرة الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تخول حاملها لأداء فريضة الحج.