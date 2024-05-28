تأهيل حدائق حائل

وبينت الأمانة أن مشروع التأهيل اشتمل على العديد من الأعمال، منها زراعة آلاف الزهور المختلفة، وتنسيق وزراعة وتقليم الأشجار، وصيانة النوافير والشلالات، وكذلك قص وترتيب المسطحات الخضراء، وإصلاح العديد من ألعاب الأطفال، إضافة إلى صيانة الملاعب الرياضية بكفاءة وجودة عالية، وصيانة دورات المياه المنتشرة في العديد من الحدائق العامة، مؤكدة عملها المستمر على تقديم الحدائق لزوارها أجمل الأماكن مكتملة الخدمات من المرافق العامة والمسطحات الخضراء التي تخدم الأحياء وسكانها، وفق أعلى معايير الجودة العالمية التي تسعى الأمانة لتوفيرها، تحقيقًا لبرنامج جودة الحياة ضمن مستهدفات المملكة 2030.
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