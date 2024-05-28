تأهيل حدائق حائل

أنهت أمانة منطقة حائل، ممثلة بالإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة، ‏صيانة وتأهيل وتحسين عددٍ من حدائق مدينة حائل؛ وذلك بهدف تعزيز ‏منظومة المرافق الخدمية والترفيهية وتوفير أرقى معايير الأمان والسلامة ‏والترفيه لزوار وسياح هذه الحدائق وإسعادهم.‏

وبينت الأمانة أن مشروع التأهيل اشتمل على العديد من الأعمال، ‏منها زراعة آلاف الزهور المختلفة، وتنسيق وزراعة وتقليم الأشجار، ‏وصيانة النوافير والشلالات، وكذلك قص وترتيب المسطحات الخضراء‏، وإصلاح العديد من ألعاب الأطفال، إضافة إلى صيانة الملاعب ‏الرياضية بكفاءة وجودة عالية، وصيانة دورات المياه المنتشرة في العديد ‏من الحدائق العامة، مؤكدة عملها المستمر على تقديم الحدائق لزوارها ‏أجمل الأماكن مكتملة الخدمات من المرافق العامة والمسطحات الخضراء ‏التي تخدم الأحياء وسكانها، وفق أعلى معايير الجودة العالمية التي تسعى ‏الأمانة لتوفيرها، تحقيقًا لبرنامج جودة الحياة ضمن مستهدفات المملكة ‏‏2030.