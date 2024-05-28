شكرا لمتابعة خبر عن معلم يجلس مع طلاب خارج سور المدرسة أثناء انتظارهم أولياء أمورهم .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حرص معلم على الجلوس مع عدد من طلاب المرحلة الابتدائية أثناء انتظارهم أولياء أمورهم عقب انتهاء اليوم الدراسي.

وظهر المعلم وهو يجلس على رصيف أمام مدرسة الإدريسي الابتدائية بمنطقة الحدود الشمالية، واخذ يتحدث معهم بألفة.

ولفت هذا الأمر أحد المواطنين الماريين بالمكان، حيث توقف والتقط لهم مقطع فيديو، مناشدا إدارة تعليم منطقة الحدود الشمالية بتكريمه.