شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلام و"غيتي إيميجز" تتعاونان في مجالات التدريب والان نبدء بالتفاصيل

مسيرة القطاع الإعلامي

الدمام - شريف احمد - زار وفد من شركة "غيتي إيميجز Getty Images" الأمريكية برئاسة رئيس مجلس إدارتها مارك غيتي يوم الاثنين، مقر وزارة الإعلام، وعقد سلسلة اجتماعات عمل مع مساعد وزير الإعلام د. عبدالله بن أحمد المغلوث وعدد من المسؤولين المتخصصين في الوزارة.وجرى خلال الاجتماعات استعراض أوجه التعاون بين الشركة ومنظومة الإعلام في المملكة.وشهدت الاجتماعات توافقًا على إطلاق مجموعة من مبادرات التعاون المشتركة، بهدف تعزيز مسيرة القطاع الإعلامي السعودي، وعقد دورات تدريبية وورش عمل لتمكين الجيل الجديد من الكوادر الإعلامية الوطنية.شركة غيتي إيميجزوتُعد شركة "غيتي إيميجز Getty Images" الأمريكية أحد أكبر مزودي خدمات المواد المصورة الإخبارية والمبتكرة عالميًا، وواحدة من أكبر شركات الوسائط المرئية من صور فوتوغرافية وفيديو، مع مكتبة تضم أكثر من 477 مليون مادة مخصصة للمهنيين المبدعين في أقسام الإعلان وتصميم الجرافيكس ووسائل الإعلام والشركات.وتمتلك الشركة مكاتب توزيع في مختلف دول العالم، وتستقبل أكثر من 2.3 مليار عملية بحث على مواقعها سنويًا.