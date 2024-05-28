شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الثلاثاء.. أتربة مثارة على أجزاء من الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مثارة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الثلاثاء، تستمر حتى الساعة 10 صباحًا.

ويشمل التنبيه الأفلاج والسليل ووادي الدواسر والدوادمي والرين والقويعية وعفيف.

بينما تشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.