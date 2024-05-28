شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها عدم جدية البحث عن عمل.. أسباب متعددة لعدم الأهلية للضمان الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يسعى نظام الضمان الاجتماعي لتمكين الأفراد من تحقيق الاستقلال المالي والاستغناء عن الدعم، وعليه فيجب على مستفيد الضمان الاجتماعي إثبات جديته في البحث عن عمل وقبول عروض العمل المقدمة له لضمان استمرار صرف المعاش.

من أهم أسباب عدم الأهلية في الضمان الاجتماعي ثبوت عدم جدية المستفيد القادر على العمل في البحث عن عمل، وعدم قبوله فرص العمل المقدمة له، أو عدم تقدمه لمنصات التوظيف المعتمدة لدى الوزارة تعرضه لإيقاف صرف المعاش.

وفقًا للفقرة الخامسة من المادة السابعة عشر من نظام الضمان الاجتماعي التي تنص على: "يتوقف صرف المعاش إذا ثبت أن المستفيد القادر على العمل لا يبحث عن عمل، أو لم يتقدم لمنصات التوظيف المعتمدة في الوزارة وما في حكمها، أو لم يقبل عروض العمل والتدريب المناسبة، وذلك وفق ما تحدده اللائحة"

عدم الأهلية تجري دراسة أهلية الأسرة المتقدمة للحصول على معاش الضمان الاجتماعي مرة كل شهر، وتعتمد الدراسة على البيانات المقدمة من المستفيد والبيانات الواردة من الجهات ذات العلاقة، ومنها متوسط الحساب البنكي.

وتكون الأسرة غير مؤهلة للحصول على المعاش متى زاد مجموع متوسط حسابات الأسرة البنكية عن 375 ألف ريال سعودي خلال 6 أشهر سابقة.

ويمكن للأسرة غير المؤهلة تقديم اعتراض عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية مدعمًا بكشف بالحسابات البنكية، ومتوسط الحسابات.