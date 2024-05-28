شاهد: فرحة المدرب "بن زكري" بعد إنقاذه فريق الأخدود من الهبوط والبقاء في دوري روشن

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو، فرحة الجزائري نور الدين بن زكري، المدير الفني لفريق الأخدود، بعد الفوز على الطائي، في الجولة الأخيرة من عمر منافسات دوري روشن للمحترفين.

وأظهر مقطع الفيديو احتفال المدرب الجزائري بعد إطلاق حكم المباراة صافرة النهاية معلناً فوز الأخدود على الطائي، بهدفين دون رد، في الجولة 34 والأخيرة من عمر الدوري.

وقام بن زكري بالجري في الملعب بسرعة كبيرة وفتح ذراعيه احتفالا بالفوز وإنقاذه فريق الأخدود من الهبوط والبقاء في دوري روشن.

وقام لاعبي الأخدود بالجري وراء المدرب الجزائري داخل الملعب في محاولة للحاق به والاحتفال معه بإنجاز الفريق وقاموا باحتضانه وخلع القبعة من فوق رأسه.

الجدير بالذكر أن فريق الأخدود أنهى منافسات دوري روشن، في المركز الـ 15 برصيد 33 نقطة، وبفارق نقطة واحدة فقط عن فريق أبها صاحب المركز الـ 17 الذي هبط رسمياً مع الطائي والحزم لدوري الدرجة الأولى.