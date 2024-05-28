شكرا لقرائتكم خبر عن بالإنذار الأحمر.. "الأرصاد" ينبه من أمطار غزيرة على عسير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار متباينة الشدة على أجزاء من منطقة عسير، تبدأ الساعة 1 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 11 مساء.

وحذر المركز (بالإنذار الأحمر) هطول أمطار غزيرة على أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل.

وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية. أمطار خفيفة بينما تشهد النماص وبلقرن وتنومة والأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب.

وتشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.