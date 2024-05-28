ماذا يحدث في جسمك بعد 10 دقائق من شرب فنجان القهوة الصباحية!

صحيفة الخليج 365: كشف الدكتور دوان ميلور، من جمعية الحمية البريطانية، ماذا يحدث في جسمك بعد شرب القهوة الصباحية، ومتى يتلاشى تأثير الكافيين.

وقال ميلور:"بعد شرب القهوة، سيبدأ الكافيين بالظهور في الدم بعد حوالي 10 دقائق. ويمكن امتصاص بعض الكافيين عن طريق الفم والمعدة، ولكن بكميات قليلة، حيث يحدث معظم الامتصاص في الجزء الأول من الأمعاء"، لافتا: يشعر الأشخاص بزيادة الطاقة بمجرد امتصاص الكافيين الموجود في القهوة، وفق صحيفة "ديلي ميل".

وأكمل: الكافيين الذي يحجب مستقبلات الأدينوزين في الجسم لا يعزز اليقظة فحسب، بل يؤدي أيضا إلى ارتفاع ضغط الدم خلال نصف ساعة من شرب القهوة، مع استمرار التأثير لمدة 4 ساعات تقريبا.

وزاد: تأثيرات الكافيين على الجسم تبلغ ذروتها بعد 45 دقيقة، مشيرا: بمجرد ظهور الكافيين في الدم، سيبدأ تأثيره المدرّ للبول ويمنع الكافيين إنتاج الهرمون المضاد لإدرار البول، أو ADH، والذي يساعد عادة على تنظيم كمية الماء في الجسم.

وتابع ميلور: "بالنسبة لمعظم الناس، تنخفض كمية الكافيين إلى النصف تقريبا بعد 6 ساعات، حيث يتم استقلابه عن طريق الكبد، وعلى الرغم من أن التأثيرات قد تتلاشى بعد ساعة أو ساعتين".

وختم: يمكن للكافيين أن يظل في جسمك لمدة تصل إلى 12 ساعة، وفقا للباحثين في مؤسسة النوم.