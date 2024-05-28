شكرا لقرائتكم خبر عن تبدأ 1 ظهرًا.. أمطار خفيفة على أجزاء من مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار خفيفة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة اليوم الثلاثاء، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

وتبدأ الأمطار الساعة 1 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 5 مساء على الخرمة والموية وتربة ورنية.

بينما تبدأ الساعة 1 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 11 مساء، على ميسان وأضم والعرضيات.