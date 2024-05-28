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تبدأ 1 ظهرًا.. أمطار خفيفة على أجزاء من مكة المكرمة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار خفيفة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة اليوم الثلاثاء، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
وتبدأ الأمطار الساعة 1 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 5 مساء على الخرمة والموية وتربة ورنية.
بينما تبدأ الساعة 1 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 11 مساء، على ميسان وأضم والعرضيات.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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