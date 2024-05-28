شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم.. رياح مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشرق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، استمرار هطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة.

كما يستمر النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشرق المملكة. البحر الأحمر الرياح السطحية: شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة .

ارتفاع الموج: من متر إلى متر ونصف.

حالة البحر: متوسط الموج.

الخليج العربي الرياح السطحية: شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 20-50 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: من متر إلى مترين ونصف.

حالة البحر: متوسط الموج إلى مائج.