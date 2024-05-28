شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أبريل.. أكثر من 179 رخصة بناء جديدة في المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة عددًا الرخص والتصاريح المعتمدة عبر منصة "بلدي" خلال شهر أبريل الماضي.

وأوضحت الأمانة أن الرخص المنجزة تمثلت في أصدار أكثر من 179 رخصة بناء جديدة، و2944 شهادة صحية، و1000 رخصة مهنية، و315 قرارًا مساحيًا، و3 رخص لترميم المباني، و63 تصريح لمزاولة الأنشطة التجارية لمدة 24 ساعة. 200 خدمة بلدية رقمية ودعت الأمانة للاستفادة من أكثر من 200 خدمة بلدية رقمية متنوعة تقدمها منصة "بلدي" في سبيل تحقيق مفهوم البلدية الذكية لرفع جودة الحياة في مدن المملكة.

