شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أبريل.. أكثر من 179 رخصة بناء جديدة في المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة عددًا الرخص والتصاريح المعتمدة عبر منصة "بلدي" خلال شهر أبريل الماضي.
وأوضحت الأمانة أن الرخص المنجزة تمثلت في أصدار أكثر من 179 رخصة بناء جديدة، و2944 شهادة صحية، و1000 رخصة مهنية، و315 قرارًا مساحيًا، و3 رخص لترميم المباني، و63 تصريح لمزاولة الأنشطة التجارية لمدة 24 ساعة.
وأوضحت الأمانة أن الرخص المنجزة تمثلت في أصدار أكثر من 179 رخصة بناء جديدة، و2944 شهادة صحية، و1000 رخصة مهنية، و315 قرارًا مساحيًا، و3 رخص لترميم المباني، و63 تصريح لمزاولة الأنشطة التجارية لمدة 24 ساعة.