عملية نادرة.. علاج مريض من سرطان الكبد بالحبيبات المشعة بمدينة الملك فهد الطبية

علاج مريض لأول مره على مستوى الشرق الأوسط في #مدينة_الملك_فهد_الطبية من خلال تخطيط علاجه من سرطان الكبد بالحبيبات المشعة عن طريق قسطرة الكبد وقياس الجرعة اللازمة لحرق الورم بالإشعاع و استطاع الفريق القيام بالخطوة العلاجية بحقن الحبيبات المشعة (SIRT) في نفس اليوم… pic.twitter.com/2q8ZMWdLWK — مدينة الملك فهد الطبية (@KFMC_RIYADH) May 23, 2024

تمكن فريق الأشعة التداخلية في مدينة الملك فهد الطبية، إحدى مكونات تجمع الرياض الصحي الثاني، من علاج مريض لأول مرة على مستوى الشرق الأوسط، بالتخطيط لعلاجه من سرطان الكبد بالحبيبات المشعة عن طريق قسطرة الكبد، وقياس الجرعة اللازمة لحرق الورم بالإشعاع.وفي الوقت نفسه، استطاع الفريق أداء الخطوة العلاجية عن طريق حقن الحبيبات المشعة (sirt) في اليوم نفسه، فيما يسمى الجرعة المرنة flix dose، بالتخطيط والعلاج في يوم واحد.