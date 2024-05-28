شاهد.. أول صورة للجندي المصري الذي قتل في تبادل إطلاق نار مع إسرائيل عند حدود رفح

صحيفة الخليج 365: نشرت وسائل إعلام مصرية، صورة الجندي المصري عبدالله رمضان عشرى حجي، الذي قتل في تبادل إطلاق نار مع إسرائيل عند حدود رفح.

ووفق العربية نت" فإن الجندي عبدالله رمضان، من قرية العجمين بمحافظة الفيوم في مصر، فيما أفاد مصدر أمني بأن التحقيقات الأولية بينت أن "إطلاق نار وقع بين قوات إسرائيلية ومسلحين فلسطينيين، في عدة اتجاهات ما دفع عنصر التأمين المصري إلى اتخاذ إجراءات الحماية المعمول بها، وتعامل مع مصدر النيران".

الجدير بالذكر أن المتحدث العسكري المصري أعلن في وقت سابق مقتل أحد العناصر المكلفة بالتأمين بعد حادث إطلاق نار في منطقة الشريط الحدودي في رفح ، لافتا إلى أن التحقيق جار في الحادث.