شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق يوضح المحطات التي تعبر من خلالها الشمس خلال رحلتها في اتجاه مدار السرطان .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح خالد الزعاق خبير الأرصاد والأحوال الجوية المحطات التي تعبر من خلالها الشمس خلال رحلتها في اتجاه مدار السرطان.

وقال الزعاق أن الشمس تنطلق في رحلة سنوية من الشمال إلى الجنوب، ومن الجنوب إلى الشمال بشكل دائم على شكل بندول.

وأضاف الزعاق أن هناك محطات عبور ووصول إلى الشمس، والعبور يكون في خط الاستواء وتعبره الشمس مرتين بالسنة، أما محطات الوصول يكون مدار الجدي ومدار السرطان.

وتابع الزعاق أن الشمس تمر من فوق الكعبة مرتين في السنة، مشيراً إلى أن القبلة تحدد عن طريق الشمس.