عسير تستقبل الصيف بالأمطار والبرد

هطلت، أمس، أمطار متوسطة على منطقة عسير، شملت محافظات رجال ألمع، والنماص، وتنومة، وبلقرن، ومحايل، ومركزي السودة وتبالة، وعقبة الصماء، سالت على أثرها الأودية والشعاب.

وتواصل هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير والباحة، كما نشطت الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشرق المملكة.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد أن يوم السبت المقبل هو أول أيام الصيف على محافظات ومناطق المملكة؛ مشيرًا إلى التنسيق المستمر مع الجهات المعنية بسلامة العاملين ميدانيًا لتطبيق الأنظمة والإجراءات الوقائية من درجات الحرارة المرتفعة وقت الذروة. وأكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، أن الأول من شهر يونيو المقبل بداية دخول فصل الصيف؛ وسط مؤشرات لارتفاع درجات الحرارة؛ مع توقعات بهطول أمطار أعلى من المعدل على مصائف المملكة.