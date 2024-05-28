شاهد.. آخر فيديو لسفاح النساء في مصر

صحيفة الخليج 365: أظهر مقطع فيديو آخر فيديو لسفاح النساء في مصر المعروف ب "سفاح التجمع"، والمتهم بقتل 3 سيدات وإلقاء جثثهن في مناطق صحراوية بمحافظتي بورسعيد والإسماعيلية.

وكشفت التحقيقات أنه مقدم محتوى تعليم عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة "تيك توك"، باسم "FONIX" لتعليم اللغة الإنجليزية، وتصل مشاهدات الفيديوهات عبر حسابه لملايين المشاهدات.

فيما نشر الفيديو الأخير في 23 أبريل الفائت، بعنوان "كيف يقول الأميركيون"، فيطرح سؤالاً ويجيب عنه. على سبيل المثال: "كيف أقول لا تحزن؟ ابتهج. وإذا كان يضايقني، كيف أقول له إني مشغول؟ يومي مزدحم".

وقال مصدر أمني إن الغرفة التي كان يقوم المتهم بتصوير الفيديوهات الخاصة به فيها عازلة للصوت، وهي نفس الغرفة التي قتل فيها ضحاياه. كما لفت إلى أن المتهم استقطب ضحاياه عن طريق الإنترنت.

يذكر أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على "سفاح التجمع" فجر السبت الفائت.وكشفت جهات التحقيق أنه استدرج النساء إلى شقته بأحد التجمعات السكنية في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة.