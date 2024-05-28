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تعرف على آخر منشور للجندي المصري الذي قتل في تبادل إطلاق نار مع إسرائيل عند حدود رفح

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تعرف على آخر منشور للجندي المصري الذي قتل في تبادل إطلاق نار مع إسرائيل عند حدود رفح

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صحيفة الخليج 365: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي آخر كلمات للجندي المصري، عبدالله رمضان عشري حجي، الذي قتل على الحدود في رفح بعد تبادل لإطلاق النار مع الجيش الإسرائيلي.

وكشف من صفحته اهتمامه بما يجري في غزة، حيث كتب أكثر من مرة حول مآسي القطاع وأهله. وفي آخر منشور له يوم 7 فبراير الماضي كتب عبدالله قائلا: "يا رب هدوء تام في غزة".

وانهالت التعليقات والدعوات للجندي بالرحمة والمغفرة. كما أطلق عليه بعض المصريين على مواقع التواصل لقب "أسد الحدود المصرية".

تعرف على آخر منشور للجندي المصري الذي قتل في تبادل إطلاق نار مع إسرائيل عند حدود رفح
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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