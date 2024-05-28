شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من مجلس الشورى يبدأ زيارة رسمية إلى الاتحاد السويسري والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - يبدأ وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية السويسرية في مجلس الشورى، برئاسة عضو المجلس نائب رئيس اللجنة، الدكتور سلطان بن سعد آل فارح، زيارة رسمية إلى الاتحاد السويسري.
وأشار الدكتور آل فارح إلى تطلعه في أن تسهم الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة والاتحاد السويسري في مختلف المجالات، خاصة التعاون المشترك على صعيد العلاقات البرلمانية التي تجمع مجلس الشورى والمجلس الوطني.
ولفت إلى أهمية ما يقوم به مجلس الشورى من جهود فاعلة في ما يتعلق بالدبلوماسية البرلمانية وذلك من خلال الزيارات البرلمانية المتبادلة؛ نظراً لما لها من أهمية بالغة في تعزيز العلاقات البرلمانية والتعاون المشترك مع المجالس والبرلمانات المماثلة في الدول الشقيقة والصديقة بما يخدم المصالح المشتركة.
ويضم وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية السويسرية عدداً من أعضاء مجلس الشورى أعضاء اللجنة وهم: الأستاذ سعد بن صالح السبتي، والدكتور سعد بن عبدالرحمن العمري، والدكتور علي بن محمد الشهراني، والأستاذة كوثر بنت موسى الأربش.
وأشار الدكتور آل فارح إلى تطلعه في أن تسهم الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة والاتحاد السويسري في مختلف المجالات، خاصة التعاون المشترك على صعيد العلاقات البرلمانية التي تجمع مجلس الشورى والمجلس الوطني.
ولفت إلى أهمية ما يقوم به مجلس الشورى من جهود فاعلة في ما يتعلق بالدبلوماسية البرلمانية وذلك من خلال الزيارات البرلمانية المتبادلة؛ نظراً لما لها من أهمية بالغة في تعزيز العلاقات البرلمانية والتعاون المشترك مع المجالس والبرلمانات المماثلة في الدول الشقيقة والصديقة بما يخدم المصالح المشتركة.
ويضم وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية السويسرية عدداً من أعضاء مجلس الشورى أعضاء اللجنة وهم: الأستاذ سعد بن صالح السبتي، والدكتور سعد بن عبدالرحمن العمري، والدكتور علي بن محمد الشهراني، والأستاذة كوثر بنت موسى الأربش.