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شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأميرة نورة تستضيف معرض "سير" لتصميمات الوسائط الرقمية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نظَّمت كلية التصاميم والفنون في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، معرض "سِـيَّر"؛ لعرض مخرجات مقرر تصميم الوسائط الرقمية (صناعة محتوى وكتابته، وتصويره وإنتاجه)، بقسم التصميم الجرافيكي والفنون، وذلك في مقر الكلية.
واستمرت فعاليات المعرض على مدى يومين، شاركت فيه الطالبات بما يقارب (11) عملًا، استعرضن خلاله معرفتهن بالاستراتيجيات والأساليب المختلفة في صناعة المحتوى، والذي يركز على الكتابة بشكل رئيس، ثم التصوير وبناء اللقطات باحترافية؛ لصناعة أفلام مصورة تحاكي قصصًا، وأحداث القضايا الإنسانية والاجتماعية، وتقديم محتوى إبداعي ذو قيمة جمالية، وصورة مرتبطة بالهوية السعودية والمجتمع السعودي.
وسعى المعرض إلى إظهار عمق الفكر وإبداع الطالبات، وقدرتهن العالية على صناعة الإعلام الرقمي، وصقل قدراتهن على الانخراط بسوق العمل، وامتلاكهن القدرة الكافية لممارسة صناعة الإعلام الرقمي، كصانعات محتوى سعوديات، وتوضيح أهمية الإعلام في كيفية تحديث المحتوى الرقمي، وفقًا للأحداث والتطورات الحالية، مما يجعله أكثر مرونة وقابلية للتكيف مع التغيرات في البيئة الإعلامية.
ويأتي المعرض ضمن دور كلية التصاميم والفنون للمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن 2025، من خلال إعداد كفاءات منافسة، وتأهيل ودعم الطالبات، عبر توفير بيئة تعليمية محفزة للإبداع، بما يدعم ريادة المرأة في التنمية.
واستمرت فعاليات المعرض على مدى يومين، شاركت فيه الطالبات بما يقارب (11) عملًا، استعرضن خلاله معرفتهن بالاستراتيجيات والأساليب المختلفة في صناعة المحتوى، والذي يركز على الكتابة بشكل رئيس، ثم التصوير وبناء اللقطات باحترافية؛ لصناعة أفلام مصورة تحاكي قصصًا، وأحداث القضايا الإنسانية والاجتماعية، وتقديم محتوى إبداعي ذو قيمة جمالية، وصورة مرتبطة بالهوية السعودية والمجتمع السعودي.
مساحة لتبادل الخبراتوأتاح المعرض للطالبات مساحة جمعت مصممي الجرافيك، وصانعي المحتوى، والمهتمين في صناعة الوسائط المتعددة والإعلام الرقمي؛ لعرض الأفلام المصورة، وتبادل الخبرات والمناهج الجديدة للإبداع بصناعة المحتوى المرئي، وعرض التجارب والحلول، والاستفادة من طرح الأفكار ورؤية الصور المختلفة والأنماط التي يعيشها المجتمع من خلال رؤية الطالبات.
وسعى المعرض إلى إظهار عمق الفكر وإبداع الطالبات، وقدرتهن العالية على صناعة الإعلام الرقمي، وصقل قدراتهن على الانخراط بسوق العمل، وامتلاكهن القدرة الكافية لممارسة صناعة الإعلام الرقمي، كصانعات محتوى سعوديات، وتوضيح أهمية الإعلام في كيفية تحديث المحتوى الرقمي، وفقًا للأحداث والتطورات الحالية، مما يجعله أكثر مرونة وقابلية للتكيف مع التغيرات في البيئة الإعلامية.
ويأتي المعرض ضمن دور كلية التصاميم والفنون للمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن 2025، من خلال إعداد كفاءات منافسة، وتأهيل ودعم الطالبات، عبر توفير بيئة تعليمية محفزة للإبداع، بما يدعم ريادة المرأة في التنمية.