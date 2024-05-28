شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد "الماموجرام" بمستشفى الجفر للكشف المبكر عن سرطان الثدي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق تجمع الأحساء الصحي خدمة الكشف المبكر عن سرطان الثدي بواسطة جهاز الماموجرام المتطور في مستشفى الجفر العام، في خطوة تهدف إلى تعزيز صحة المرأة والوقاية من هذا المرض الخطير.

ودعا التجمع الصحي جميع السيدات، خاصة من تجاوزن الأربعين عامًا أو لديهن تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الثدي، إلى الاستفادة من هذه الخدمة المجانية وإجراء الكشف المبكر للاطمئنان على صحتهن وسلامتهن. الكشف المبكر يعزز نسب الشفاء وأكد أن الاكتشاف المبكر للمرض يساهم بشكل كبير في زيادة فرص الشفاء، حيث تصل نسبة الشفاء إلى أكثر من 95% في الحالات التي يتم اكتشافها في مراحلها الأولى.

وأوضح التجمع الصحي أنه يمكن للسيدات الراغبات في إجراء الكشف زيارة أطباء الأسرة في مراكز الرعاية الصحية الأولية للحصول على تحويل إلى أقرب موقع متاح لإجراء فحص الماموغرام، الذي يعد من أهم الوسائل للكشف المبكر عن سرطان الثدي.