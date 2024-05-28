شكرا لقرائتكم خبر عن بسعر 35 ريالًا.. تخفيض جديد بأسعار تذاكر السينما في السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت ڤوكس سينما، عن تخفيض سعر جميع تذاكر صالات "ستاندرد" إلى 35 ريالًا سعوديًا، بما يتوافق مع التزام هيئة الأفلام بتعزيز المشهد السينمائي في المملكة العربية السعودية والنمو الاقتصادي في القطاع .

ويدخل قرار تعديل سعر التذاكر حيز التنفيذ مباشرةً، حيث يعزز الالتزام بتسهيل وصول شريحة أوسع من العملاء إلى التجربة السينمائية .

يأتي هذا القرار بعد صدور بيان من هيئة الأفلام السعودية بخصوص تخفيض رسوم تشغيل الشاشات، والذي يهدف إلى دعم وتطوير قطاع السينما في المملكة .

