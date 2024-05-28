9 ملايين موعد صحي افتراضي

أكد برنامج تحول القطاع الصحي أن خدمة العيادات الافتراضية المقدمة من وزارة الصحة عبر حجز المواعيد، تجاوزت 9 ملايين موعد افتراضي في عام 2023، وأكثر من 1.6 مليون استشارة افتراضية للمستفيدين. مستشفى «صحة الافتراضي» - 170 مستشفى بمختلف المناطق. - 73 تخصصًا فرعيًّا. - 29 خدمةً أساسيَّة. - 132 ألف مستفيد. - 9 ملايين موعد افتراضي. - 1.6 مليون استشارة افتراضية. جهود تحولية - التوسع في التحول الرقمي. - التوزيع الجغرافي الشامل. - وصول الخدمة لجميع السكان.



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