لأول مرة.. باحثون صينيون يعلنون نجاح تجربة علاج مريض مصاب بالسكري بعد إجراء عملية زراعة خلايا

صحيفة الخليج 365: قالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية أن مجموعة من الباحثين في الصين، أعلنوا عن نجاحهم في شفاء مريض مصاب بالسكري بعد زراعة خلايا له لأول مرة.

وأوضح الباحثون، أن المريض الذي أُجريت عليه التجربة، رجل يبلغ من العمر 59 عاما، وخضع لعملية زراعة خلايا رائدة في عام 2021 ولم يتناول الأدوية منذ عام 2022.

وكان هذا المريض يعاني من مرض السكري من النوع الثاني لمدة 25 عاما، وفقد تقريبا كل وظائف هذه الخلايا، المعروفة باسم "الجزر".

واشتمل العلاج التجريبي، على إنشاء نسخة اصطناعية من الخلايا الموجودة في البنكرياس، والتي تنتج الأنسولين وتحافظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة .

وأشار الباحثون إلى أنه من الممكن استعادة قدرة الجسم على تنظيم نسبة السكر في الدم بشكل طبيعي دون تغيير نمط حياة المريض أو الحاجة إلى أدوية وحقن.

ولكن أوضح الباحثون أنه لا يزال هناك طريق يجب قطعه قبل أن تتم الموافقة على هذه العملية على نطاق واسع.